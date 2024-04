25 aprile: Orlando, ‘sì a grande manifestazione a Milano’

agenzia

Roma, 20 apr. “Tornare a Milano, tornare alla capitale della Resistenza è oggi una scelta assolutamente giusta e necessaria. Per questo motivo aderisco all’appello del quotidiano ‘Il Manifesto’ per una grande manifestazione a Milano il 25 Aprile”. Lo scrive sui social l’ex ministro e deputato del Pd Andrea Orlando.

“Mentre si rischia un’involuzione della nostra democrazia, una ulteriore marginalizzazione del lavoro, mentre crescono le diseguaglianze -aggiunge- ha davvero senso tornare laddove tutto è cominciato nel 25 Aprile del 1945. Ed ha senso ricordare che tra le radici della Repubblica, nata dalla lotta partigiana, c’è la ricerca della Pace. ‘Combattemmo quella guerra perché fosse l’ultima’ ci hanno detto tante volte le donne e gli uomini della Resistenza. Purtroppo questo loro sogno è stato largamente infranto”.