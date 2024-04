25 aprile: Picierno, ‘fascismo non è nostalgia ma ne esiste uno nuovo’

agenzia

Roma, 25 apr. “Il fascismo oggi non è solamente la nostalgia per Benito Mussolini e il ventennio, esiste un nuovo fascismo che fa della discriminazione etnica, sessuale e religiosa il suo nuovo credo, che vede nelle oligarchie, nel disprezzo dello Stato di diritto la frontiera per una stretta autoritaria. Essere antifascisti oggi significa essere dalla parte della libertà, dei diritti e dell’Europa. Buon 25 aprile a tutte e tutti noi che siamo liberi, forti e antifascisti”. Lo scrive, sui social, Pina Picierno, del Pd, vicepresidente del Parlamento europeo.

