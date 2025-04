25 aprile: Ricci, ‘ad Ascoli Lorenza minacciata, non lasciamola sola’

agenzia

Roma, 27 apr. “Ad Ascoli è stato esposto uno striscione vergognoso. Un’intimidazione fascista”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della regione Marche, commenta quanto accaduto nei confronti di Lorenza Roiati, che ora si ritrova striscioni che minacciano lei e la sua attività. “Chiedo a tutte le forze democratiche e antifasciste di non restare in silenzio di fronte a questa minaccia e di vigilare -dice Ricci- al prefetto e al questore chiedo la massima attenzione. Non lasciamo sola Lorenza. Serve far sentire la solidarietà e la vicinanza di tutte e tutti”.

