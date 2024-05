25 aprile: Roccella, ‘si parla di fascismo per mascherare antisemitismo a sinistra’

agenzia

Pescara, 27 apr. “In questo momento quello che mi colpisce è questo: ieri ho scritto un post sul fatto che si fa tutto questo parlare di censura e di fascismo, che non c’è, e non si parla di quello che c’è, ovvero l’antisemitismo che c’è a sinistra. Ho fatto appena in tempo a scrivere questo post e oggi vedo ancora una volta il presidente La Russa a testa in giù e l’ennesimo attacco su questo tema. Io penso che ormai ci sia un problema voluto proprio per mascherare quello che sta accadendo, cioè si parla del fascismo che non c’è per mascherare, per non parlare del vero pericolo nei confronti della democrazia e della serena convivenza cioè l’antisemitismo che sta crescendo a sinistra e la violenza che sta crescendo a sinistra su questo punto. Io penso che di questo bisognerebbe parlare”. Così la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, a margine della conferenza programmatica di FdI in corso a Pescara commenta le parole del generale Vannacci sulle classi separate per gli alunni disabili.