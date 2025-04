25 aprile: Ronzulli, ‘chi spacca Paese offende memoria di chi si è battuto per tutti noi’

agenzia

Roma, 25 apr. “Libertà, condivisione, coesione, memoria. La festa della Liberazione racchiude in sé questi valori fondamentali, che rappresentano il modo migliore per rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini che, con coraggio, sacrificio e determinazione, hanno combattuto e perso la vita per sconfiggere il nazifascismo e per restituire all’Italia la democrazia e la dignità. La libertà non è mai scontata, la pace è una conquista quotidiana. Ricordare il 25 aprile vuol dire lavorare per continuare a costruire una società più giusta, inclusiva, libera da ogni forma di odio e discriminazione. Per questo, è una festa che dovrebbe unire e non dividere. È una festa che è patrimonio di tutti, non solo di una sola parte. Chi se ne appropria per motivi ideologici e politici, alimentando lo scontro e la contrapposizione, ottiene l’effetto contrario: spacca il Paese, divide e offende la memoria di coloro che si sono battuti per tutti noi in nome di una sola bandiera: il tricolore”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

