25 aprile: Rossomando, ‘patrimonio pubblico e nostra identità collettiva’

agenzia

Roma, 24 apr. “Sono molto d’accordo con il presidente Romeo, sono un patrimonio pubblico e collettivo la Resistenza e la lotta per la liberazione. È questo che noi vogliamo ed è per questo che siamo in quest’Aula del Senato. Uomini e donne di diversa provenienza sociale, culturale, operai, contadini, studenti, intellettuali, borghesi delle libere professioni, di diversa provenienza anche geografica”. Lo ha affermato la senatrice del Pd, Anna Rossomando, intervenendo alla commemorazione dell’80/mo anniversario della Liberazione.