25 aprile: Scalfarotto, ‘Iv in piazza, nonostante intimidazioni di ieri a Torino’

Milano, 25 apr. “Spiace che questa maggioranza viva con insofferenza una ricorrenza che appartiene a tutti. Al 25 aprile dobbiamo tutti quei diritti di cui gode anche la destra, pur rappresentando quella cultura politica che non partecipò alla scrittura della Costituzione repubblicana”. Lo afferma Ivan Scalfarotto, presidente provinciale di Italia Viva Milano Metropolitana, annunciando la presenza del partito al corteo di Milano.

“Il 25 dovrebbe invece essere il giorno in cui tutti gli italiani celebrano le loro libertà, i loro diritti e il pluralismo della Repubblica. Per questo Italia Viva sarà in piazza, nonostante le intimidazioni di ieri sera a Torino, quelle sì una chiara manifestazione di fascismo” conclude.

