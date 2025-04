agenzia

Roma, 27 apr. “Da Meloni passo avanti? Ma di passi avanti così arriviamo al 2050 per sentirle dire che la nostra Costituzione è fondata sull’antifascismo”. Lo dice Elly Schlein a In altre parole su La7. “L’antifascismo è divisivo solo per i fascisti o i nostalgici del fascismo”.

