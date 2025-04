25 aprile: Schlein, ‘sobrio? Straordinaria partecipazione risposta migliore’**

agenzia

Roma, 27 apr. “Abbiamo festeggiato il 25 aprile in modo sobrio? Lo abbiamo festeggiato nel migliore dei modi con una partecipazione straordinaria, la risposta migliore e che ci commuove perchè ci ricorda il sacrificio di tanti per la libertà che ci è tanto cara”. Lo dice Elly Schlein a In altre parole su La7.

“Mi rivolgo anche ai giovani: andiamo a riscoprire quelle storie, quei giovani avevano 20 anni e avevano vissuto solo sotto il regime fascista, lottavano per la libertà senza averla mai conosciuta. La Liberazione non è solo memoria, ma impegno per attuare fino in fondo la nostra Costituzione”.

