25 aprile: Tajani, ‘ripartiamo da discorso Berlusconi a Onna’

Roma, 24 apr. Il senso del 25 aprile “è quello che Berlusconi illustrò a Onna, il paesino abruzzese, già protagonista della Resistenza, devastato dal terremoto del 2009”. Lo afferma il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, in una intervista al Messaggero.

Il Cavaliere “parlò, in quel teatro di macerie anche di voglia di ricominciare – ricorda – della festa del 25 aprile come festa della libertà riconquistata e come la festa di tutti gli italiani. Anche io la intendo così. Si tratta di una ricorrenza importantissima, alla quale non vanno date connotazioni politiche di parte, perché è la celebrazione dell’unità nazionale che riguarda sessanta milioni di persone”. “Credo fermamente che la Liberazione contenga un messaggio oltre che politico anche morale. Proprio perché riguarda la libertà”.