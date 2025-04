agenzia

Roma, 13 apr. “Non capisco come il 25 aprile non possa essere di tutti gli italiani. Ci dimentichiamo che i nazisti non sono arrivati qui così ma sono arrivati portati dai fascisti. Quindi essere anti fascista significa essere italiani”. Lo ha detto Walter Veltroni a ‘Che tempo che fa’, sul Nove.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA