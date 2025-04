25 aprile: Verducci, ‘Segre orgoglio Repubblica, insulti veleno inquietante’

agenzia

Roma, 25 apr. “Liliana Segre è l’orgoglio della nostra Repubblica, la testimonianza vivente dei valori di pace, libertà, eguaglianza e non discriminazione sui quali si fonda la nostra Costituzione. Gli insulti assurdi sui social indirizzati contro di lei sono un veleno inquietante e distorto. Certamente Liliana non si farà intimidire, e noi continueremo a seguire il suo esempio”. Così in una nota il senatore Francesco Verducci.

