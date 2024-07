’25 democratici pronti a chiedere passo indietro Biden’

agenzia

Newsweek e Fox, l'attenzione sull'intervista a Abc

NEW YORK, 03 LUG – Almeno 25 deputati democratici sarebbero pronti a chiedere a Joe Biden di rinunciare alla nomination nel caso continuasse a mostrarsi “traballante” nei prossimi giorni. Lo riportano Fox e Newsweek citando Reuters. L’attenzione è concentrata sull’intervista di Biden a Abc per capire come il presidente riesce a “gestire una rapida successione di domanda”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA