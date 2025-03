31enne morto in casa a Roma, trovato dalla fidanzata

agenzia

Si farà l'autopsia, nessun segno di violenza. Era sul divano

ROMA, 02 MAR – Un trentunenne è stato trovato morto in casa stamattina in zona Montesacro a Roma. A dare l’allarme la fidanzata che, entrando nell’appartamento, lo ha visto immobile sul divano. Sul posto la polizia che indaga. Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, né di effrazione su porte e balconi dell’abitazione in via Rodolfo Morandi. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA