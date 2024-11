4 novembre: Barelli (Fi), ‘orgogliosi di nostre Forze Armate, operatori di sicurezza e pace’

agenzia

Roma, 4 nov. “Alle donne e agli uomini delle Forze Armate va la nostra immensa gratitudine, siamo orgogliosi di loro e del servizio che ogni giorno rendono al Paese, operando per la sicurezza di tutti e per la pace, in contesti internazionali difficili e complessi. Sono esempio di dedizione e servizio, passato e presente, per questo il 4 novembre, Giorno dell’unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, ha un profondo significato per tutti coloro che hanno a cuore i valori della Repubblica, l’unità, la democrazia, la libertà e la pace”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

