4 novembre: M5S, ‘per uomini e donne con stellette in manovra solo briciole’

agenzia

Roma, 4 nov. “Oggi in occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate il Governo si spertica in attestati di stima e sostegno per i nostri militari. Ma nei fatti l’attenzione questo Esecutivo di patrioti da operetta mostra scarso rispetto per il lavoro di donne e uomini con le stellette. Lo dimostra questa manovra che, mentre stanzia 39 miliardi si investimenti in armamenti per il prossimo triennio -una montagna di miliardi che aumenterà i già enormi profitti dei fabbricanti d’armi che il Governo Meloni si rifiuta di tassare- prevede solo briciole, poche decine di milioni, per la retribuzione degli straordinari dei militari”. Lo affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle delle commissioni Difesa di Senato e Camera, Bruno Marton e Marco Pellegrini.