4 novembre: Marton (M5s), ‘indegni e insalubri alloggi militari all’Altare della patria’

Roma, 4 nov. “Ai rappresentanti dello Stato che oggi sono saliti all’Altare della Patria per celebrare la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate suggeriamo di ridiscendere – come ho fatto io giorni fa – attraverso la lunga e ripida e scala interna che conduce agli alloggiamenti dei militari che si alternano a montare la guardia d’onore alla tomba del Milite Ignoto. Un ambiente senza luce e senza aria, con finestre minuscole e un sistema di ventilazione e di condizionamento praticamente inesistenti. L’umidità è tale da far mancare il respiro, con muffa ovunque sui muri e sui soffitti di una camerata così angusta che i letti sono quasi accostati l’uno all’altro e con vecchi bagni le cui piastrelle si rompono continuamente per i rigonfiamenti delle murature a causa dell’umidità di risalita”. Lo dichiara il senatore Bruno Marton, capogruppo M5S in commissione Difesa.