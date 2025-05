80 anni dalla Vittoria, al via le celebrazioni solenni in Gb

agenzia

Con lettura del proclama di Churchill, parata e reali al balcone

LONDRA, 05 MAG – “Miei cari amici, quest’ora è la vostra”. E’ stato l’incipit del discorso della Vittoria pronunciato da Winston Churchill l’8 maggio 1945, dinanzi a una folla di britannici in festa, a segnare l’avvio nel Regno Unito dei quattro giorni di celebrazioni solenni in ricordo dell’80esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa con la sconfitta della Germania nazista: celebrazioni che oggi prevedono il rito della parata militare e del saluto al balcone di Buckingham Palace dei reali e che culmineranno l’8 maggio nel tradizionale VE (‘Victory in Europe’) Day.

