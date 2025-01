A Bankitalia sistema pagamenti instantanei 5 paesi Balcani

agenzia

Accordo Albania, Montenegro, Kosovo, Bosnia, Macedonia Nord

ROMA, 10 GEN – Banca d’Italia realizzerà il sistema dei pagamenti istantanei nei Balcani Occidentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro (la Macedonia del Nord si riserva di aderire in futuro). La lettera d’intenti, sottolinea una nota, è stata firmata oggi. L’accordo di collaborazione prevede la fornitura da parte della Banca d’Italia di un sistema per i pagamenti istantanei basato su un gemello del servizio Tips, la piattaforma europea disegnata, realizzata e gestita dalla Banca d’Italia per conto dell’Eurosistema. La piattaforma, che sarà operativa entro 18 mesi consentirà di eseguire pagamenti in tutte le valute degliu aderenti.

