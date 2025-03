A Bari la School di Motore Sanità dal 31 marzo al 2 aprile tra gli ospiti il ministro Foti, il viceministro Sisto, il sottosegretario Gemmato e il senatore Zullo

agenzia

– Bari, 31 marzo 2025 – Tre giorni di convegni e tavole rotonde con i massimi esperti, stakeholder, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di pazienti per ragionare sul presente e disegnare il futuro della Sanità, con un’attenzione particolare al Sud Italia.

Motore Sanità è lieta di invitarvi alla Bari School che si terrà presso l’Hotel Excelsior, in via Petroni 15, Bari, da lunedì 31 marzo a mercoledì 2 aprile prossimi.

L’evento si aprirà, alle 10 del 31 marzo, con i saluti istituzionali di Raffaele Piemontese, assessore alla Sanità della Regione Puglia, e Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia.

Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, offrirà un’introduzione di scenario, seguita dagli interventi di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, e Ignazio Zullo, capogruppo Fratelli d’Italia della Commissione Sanità del Senato.

A seguire, il panel dedicato alla prospettiva della Sanità Italiana alla luce del PNRR, con l’intervento del ministro per gli Affari Europei, il Sud e il PNRR, Tommaso Foti.

Seguirà un confronto sulle difficoltà di implementazione del Piano Nazionale Cronicità nelle diverse Regioni, con il contributo di Ettore Attolini (Responsabile Area Innovazione di Sistema e di Qualità AReSS Puglia), Vito Gregorio Colacicco (commissario ASL Taranto, già direttore generale) e Maurizio De Nuccio (commissario ASL Brindisi, già direttore generale).

La mattinata proseguirà con un focus su “Virtual Hospital come modello futuro dell’offerta assistenziale”, si parlerà di ipoparatiroidismo ed innovazione terapeutica.

“Sostenibilità, innovazione e territorio” saranno il tema del focus in cui Gennaro Broya de Lucia, presidente Conflavoro PMI Sanità, analizzerà il ruolo delle PMI nel medtech italiano.

Tra le tematiche trattate, quello della prevenzione e riduzione del rischio in sanità, quindi la riduzione del rischio, un approccio integrato tra strategie attuali e innovative; il ruolo del risk manager nella riduzione del rischio delle infezioni correlate all’assistenza (ICA); la rete territoriale della medicina del lavoro in un’ottica di gestione globale del rischio occupazionale nelle aziende sanitarie: il modello della Regione Puglia.

E ancora: misure di prevenzione-protezione per evitare l’esposizione: le innovazioni tecnologiche e la legislazione di riferimento; la gestione del rischio ICA nel sistema di gestione integrato e il ruolo del Risk Manager e l’approccio integrato e la multidisciplinarietà nella prevenzione del rischio infettivo nosocomiale. Si chiuderà con un intervento sull’equità e la disuguaglianza in salute e in sanità in Italia.

Altro tema quello dell’innovazione gestionale, tecnologica e sostenibilità, per approfondire successivamente le infezioni correlate all’assistenza (ICA) con un’esperienza innovativa di applicazione del metodo LEAN SIX-SIGMA per la prevenzione delle stesse, e l’equità di accesso tra innovazione tecnologica, ricerca e nuova politica industriale del farmaco.

Seguirà la tavola dedicata ai costi di una malattia cronica non controllata o sottotrattata con gli esempi di diabete e sindrome Cardio-renale-metabolica, scompenso, BPCO, malattie autoimmuni, obesità, Hiv, Epilessie, salute mentale, malattie cardiovascolari. La giornata si chiuderà con la presentazione di soluzioni digitali della Medicina Generale per i nuovi modelli organizzativi di aggregazioni funzionali territoriali (AFT), come valore aggiunto per il Servizio sanitario nazionale e l’evoluzione tecnologica in corso.

Il punto stampa è previsto per le ore 11.30, ma già dalle 10 saremo a disposizione per qualsiasi necessità. Alle 13.30 è previsto un light lunch, al quale siete invitati a partecipare

Per avere tutto il materiale a disposizione vi invitiamo ad accreditarvi con una mail a comunicazione@motoresanita.it indicando nome, cognome, testata e numero di telefono.

L’evento è organizzato da Motore Sanità con i patrocini scientifici di AReSS-Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale di Regione Puglia, ASL di Taranto, Diabete Italia Puglia, Feder Diabetici Puglia APS, FAND-Associazione Italiana Diabetici ODV, FNOPI-Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, HCRM-Associazione Scientifica Hospital & Clinic Risk Managers, Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, e con il contributo incondizionato di Ascendis Pharma, PMI Science Philip Morris International, Abbott, Chiesi, GPI, LCM-DPI Division, Sweesh Technology, Vitaflo, Biogen, BIOVIIIx, CSL Behring, Kyowa Kirin, Daiichi-Sankyo.

Ufficio stampa Motore Sanità

Stefano Tamagnone – 3383703951