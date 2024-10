A breve interrogato anche Zanetti nell’inchiesta sugli ultrà

agenzia

E' persona informata sui fatti. Oggi Inzaghi ha risposto a tutto

MILANO, 09 OTT – Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, verrà sentito, come persona informata sui fatti tra domani e dopodomani nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano che ha azzerato i vertici delle curve Nord e Sud. Oggi, invece, gli investigatori hanno raccolto la testimonianza l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Da quanto si è appreso la sua desposizione, avvenuta in un ufficio esterno alla Questura di Milano, è durata parecchio: Il tecnico ha risposto a tutte le domende in modo esauriente.

