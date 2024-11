A Catania il nuovo ‘Nx Enginnering District’ di Maire

agenzia

Palermo, 27 nov. Un polo tecnologico di eccellenza per lo sviluppo di soluzioni per la transizione energetica. E’ stato inaugurato oggi, al Parco scientifico e tecnologico della Sicilia, a Catania, l’NX Engineering District, il nuovo centro di ingegneria a elevato contenuto tecnologico di Nextchem (Maire). Da anni Maire collabora con l’Università degli Studi di Catania, convinti che il confronto con le università e i centri di formazione tecnico-professionale del territorio sia determinante per selezionare ingegneri e tecnici qualificati e per lo sviluppo personale e professionale all’interno di una realtà internazionale e dinamica come quella del Gruppo.

Il nuovo centro di ingegneria punta a diventare un nuovo polo di attrazione per coinvolgere talenti nel campo dell’innovazione e della tecnologia a supporto della transizione energetica. Obiettivo è creare un polo con più di 200 professionisti, con un elevato profilo in tema di competenze tecnologiche. “Oggi – ha detto il sindaco di Catania . Enrico Trantino – inauguriamo un nuovo polo di innovazione per la nostra città. Un messaggio importante che testimonia la nostra capacità di attrazione di eccellenze e la storica competenza ed elevata qualità delle professionalità sul territorio. Questa importante iniziativa di Maire rappresenta un nuovo vettore di crescita e sviluppo che potrà contribuire ad arginare la fuga di cervelli e di talenti dal Mezzogiorno. Siamo onorati di essere parte di questo progetto totalmente votato al futuro”.