A Cervia chiusi parchi e pinete, viabilità quasi ok

agenzia

Si stanno facendo verifiche sugli alberi pericolanti

BOLOGNA, 25 AGO – La viabilità è quasi completamente ripristinata nelle strade principali e anche in diverse traverse di Milano Marittima, dove all’alba di domenica mattina si è scatenata una tempesta che ha fatto crollare decine di alberi. E’ confermata, spiega il Comune di Cervia (Ravenna), la chiusura delle pinete e dei parchi alberati, pertanto è vietato entrarci e “si raccomanda comunque ancora la massima attenzione negli spostamenti, non sostare nelle zone colpite e prestare attenzione dove si stanno facendo i lavori”. I tecnici stanno facendo verifiche anche sugli alberi pubblici potenzialmente pericolanti per valutarne l’abbattimento. I privati, per i propri alberi caduti (sia in area privata che pubblica) devono invece provvedere autonomamente allo sgombero e alla pulizia, avvalendosi delle ditte specializzate, conservando la documentazione fotografica dell’avvenuto. Si stanno ripristinando i condotti del gas, dell’acqua e della luce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA