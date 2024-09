A Chia il forum nazionale di Confartigianato sull’energia

agenzia

Al via mercoledì, transizione energetica e sostenibilità i temi

ROMA, 23 SET – Transizione energetica, sviluppo sostenibile, sostegno all’autoproduzione e le sfide del futuro: saranno questi i temi al centro della 20/esima edizione della ‘Energy and Transition School’ di Confartigianato Imprese Sostenibili, una tre giorni in programma dal 25 al 27 settembre al centro congressi dell’Hotel Chia Laguna (Sud Sardegna), in cui oltre 200 responsabili e operatori dei Consorzi dell’energia di Confartigianato (Caem, Cenpi, Multienergia) provenienti da tutta Italia si confronteranno con gli esperti del settore. I lavori verranno aperti dalla relazione di benvenuto del presidente di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni, seguita dall’introduzione del presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, e dall’intervento della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde dal titolo “La difesa del bene comune e lo sviluppo economico sostenibile: Sardegna laboratorio d’Europa”. Seguirà l’intervento della vice ministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava su “La transizione energetica e le politiche del Governo nella vision 2030”. Tra i relatori che si alterneranno nelle giornate seguenti della ‘Energy and Transition School’ anche il giornalista Alan Friedman, il politologo Vittorio Emanuele Parsi, il presidente di Arera Stefano Besseghini e la scienziata Amalia Ercoli Finzi. Tra gli argomenti che verranno approfonditi nel corso della tre giorni, la transizione energetica e il ruolo del Governo italiano, la difesa del bene comune e lo sviluppo sostenibile in Sardegna, il prezzo del futuro e il percorso per riemergere dalla crisi internazionale, le nuove relazioni transatlantiche e le politiche di sicurezza nel Mediterraneo, la finanza a sostegno dell’autoproduzione e la sfida alla sostenibilità e il futuro dei mercati delle utilities.

