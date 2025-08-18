A Drenchia (Udine) da dieci anni non nasce un bimbo

agenzia

Indagine del Piccolo sul calo demografico in Fvgf

TRIESTE, 18 AGO – Drenchia (Udine) non vanta soltanto il primato di essere il più piccolo comune del Friuli Venezia Giulia ma anche quello dove l’inverno demografico è più rigido: l’ultima nascita iscritta all’ anagrafe risale al 2015, dieci anni fa. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo che dedica oggi un ampio servizio al calo delle nascite in Fvg. Lento e inesorabile declino per Drenchia, a Nord Est del Friuli Venezia Giulia, a ridosso del confine con la Slovenia, dove negli ultimi 40 anni si è passati da 1128 a 89 abitanti. Per giunta, quel bambino nato dieci anni fa non abita più a Drenchia, dove i residenti più giovani hanno 14 anni, gli under 40 sono soltanto otto e più di metà della popolazione si colloca nella fascia degli over 65, specifica Il Piccolo. Una situazione diffusa: sono 9 i paesi che non hanno registrato nati nel 2024, qualcuno non lo fa da cinque anni mentre altri centri hanno perso il 10 per cento dei residenti. Allargando l’orizzonte, l’intero Fvg vive una analoga situazione: secondo dati Istat nei primi 5 mesi del 2025 sono state 2.563 le nascite – 300 in meno rispetto al 2024 – a fronte di 6.239 decessi; peggio del 2024, quando era già stato raggiunto il minimo storico di 6.885 nati in tutto l’anno. Si profila insomma il 18/o anno di fila in flessione. Una tendenza soltanto in parte attenuata dai migranti che da gennaio a maggio 2025 mostrano un saldo positivo (tra arrivi e partenze) di quasi 3.300 residenti in più, contenendo in 424 persone il calo della popolazione.

