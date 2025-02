A Edimburgo mostra sulle culture calcistiche italiana e scozzese

agenzia

A cura dell'Istituto Italiano di Cultura

ROMA, 20 FEB – A Edimburgo ha aperto la mostra “Strikers & Stickers – Football stories between Italy and Scotland”, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura allo Scottish Football Museum dello stadio Hampden Park di Glasgow. Per la sua realizzazione hanno collaborato con l’IIC lo Scottish Football Museum, l’Associazione Mo’ Better Football, le studiose di calcio femminile Fiona Skillen e Karen Fraser, il Consolato Generale d’Italia a Edimburgo, Panini e l’Istituto Venturi di Modena (con l’alto patrocinio della Città di Modena). Obiettivo della mostra è quello di raccontare le connessioni fra le culture calcistiche italiana e scozzese, tramite narrazioni, immagini e le figurine Panini. La mostra include una selezione di 50 album del più grande collezionista al mondo di figurine, Gianni Bellini; illustrazioni dell’artista Simone Ferrarini, raffiguranti gol di calciatrici e calciatori scozzesi e italiani; video-pillole realizzate da studenti e studentesse dell’Istituto Venturi di Modena (in 8 episodi, con i contributi degli scozzesi Lana Clelland e Josh Doig, che giocano in squadre italiane, di Antonio Allegra di Panini e del giornalista sportivo Alessandro Iori). La mostra è aperta fino al 12 marzo.

