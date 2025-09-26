A Gaza 29 morti dall’alba, almeno 4 bambini

agenzia

Due a centro distribuzione aiuti e due in una casa assaltata

ROMA, 26 SET – Almeno 29 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano a Gaza dall’alba, secondo quanto riferito ad al-Jazeera da fonti ospedaliere. Undici delle vittime, tra cui due bambini, sono stati uccisi a un sito di distribuzione degli aiuti umanitari nel centro di Gaza, mentre almeno altri due sono rimasti uccisi quando le forze israeliane hanno colpito senza preavviso una casa nel quartiere Remal di Gaza City.

