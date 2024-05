A Genova il Velista dell’Anno, oscar agli azzurri Tita e Banti

agenzia

La Federazione presenta la squadra Olimpica per Parigi 2024

ROMA, 28 MAG – Il Velista dell’Anno FIV, evento organizzato da Confindustria Nautica in partnership con la Federazione Italiana Vela, ha celebrato la sua XXX edizione a Genova, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Sul palco sono saliti gli atleti che con i loro risultati nel 2023 sono stati gli ambasciatori dell’eccellenza italiana nel mondo: Ambrogio Beccaria, Mattia Cesana, Francesca Clapcich, Nicolò Renna, Ruggero Tita e Caterina Banti, oltre a Piero Formenti, Fabio Planamente, Francesco Ettorre e Marco Bucci. Al sindaco di Genova il compito di leggere la motivazione con la quale la giuria ha ufficializzato il nome del Velista dell’Anno FIV 2023: “Vincere un campionato del mondo è un’impresa: pochi nel mondo sono stati in grado di ripetersi per tre volte… Ruggero Tita e Caterina Banti vincono il Velista dell’Anno FIV 2023”. Presentati anche gli equipaggi che rappresenteranno l’Italia della vela alle prossime Olimpiadi di Parigi: oltre a Francesco Ettorre, il direttore tecnico della squadra olimpica Federale, Michele Marchesini, ed i 12 atleti: Ruggero Tita, Caterina Banti, Marta Maggetti, Nicolò Renna, Maggie Pescetto, Riccardo Pianosi, Chiara Benini Floriani, Lorenzo Chiavarini, Jana Germani, Giorgia Bertuzzi, Elena Berta, Bruno Festo.

