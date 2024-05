A Madonna la cittadinanza onoraria di Rio de Janeiro

agenzia

Il riconoscimento consegnato prima del concerto di Copacabana

RIO DE JANEIRO, 07 MAG – Il consiglio comunale di Rio de Janeiro ha conferito la cittadinanza onoraria alla cantante Madonna. L’onorificenza – approvata in aula il 25 aprile – è stata consegnata all’artista statunitense in una cerimonia privata subito dopo il suo arrivo in città pochi giorni prima del concerto a Copacabana del 4 maggio. I consiglieri Cesar Maia e Carlo Caiato, promotori dell’iniziativa, hanno evidenziato che “Madonna Louise Veronica Ciccone, Regina del Pop, è l’artista femminile di maggior successo di tutti i tempi”, “nota per la sua continua reinvenzione e versatilità nella produzione musicale”. “Le sue opere che incorporano temi sociali, politici, sessuali e religiosi, hanno generato consensi e polemiche da parte della critica e del pubblico”, hanno continuato i consiglieri, evidenziando che la diva è “nota per il suo attivismo e filantropia, sostenendo varie cause sociali nel corso della sua carriera”. Con 1,6 milioni di spettatori accalcati sull’iconica spiaggia l’ultima tappa del The Celebration Tour sarà ricordato come il più grande concerto della quarantennale carriera della cantante Veronica Ciccone.

