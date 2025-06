A Milano 929 matrimoni civili nel 2025, in 596 ai corsi laici

agenzia

I dati diffusi dal Comune e dall'Ordine degli avvocati

MILANO, 04 GIU – Da gennaio a maggio di quest’anno, ci sono stati 929 matrimoni civili a fronte di 63 religiosi e di 59 le unioni civili (di cui 40 coppie di uomini e 19 coppie di donne). Tra questi, sono 596 le persone che hanno preso parte ai primi due cicli di incontri del progetto ‘Per un sì consapevole’, il primo corso prematrimoniale laico e gratuito in Italia, rivolto a tutte le coppie e promosso dal Comune di Milano e dall’Ordine degli Avvocati di Milano. I risultati dell’iniziativa, che ha offerto alle coppie strumenti concreti per comprendere diritti, doveri e scenari legati alla scelta matrimoniale, attraverso la voce di avvocati esperti in diritto di famiglia, sono stati presentati oggi al palazzo di Giustizia di Milano. “Con questa iniziativa – afferma il Coordinatore del progetto dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Alessandro Mezzanotte – rinnoviamo il nostro impegno nel promuovere la cultura della consapevolezza giuridica. L’avvocatura milanese è protagonista di progetti ad alto impatto sociale, in cui l’accesso al diritto diventa anche un gesto di cura verso le persone”. “È sempre un gesto di civiltà – aggiunge la Vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Francesca Zanasi – avvicinare le persone al diritto nei momenti fondamentali della loro vita, accompagnandole con parole semplici ma autorevoli. La consapevolezza rafforza i legami, le scelte e la libertà”. Il progetto proseguirà a settembre con un nuovo cicli di incontri, 17 e 24 settembre, 1 e 8 ottobre, aperti a tutte le coppie interessate, indipendentemente dall’età o dalla tipologia di unione.

