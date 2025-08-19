A Milano allerta meteo, mercoledì 20 agosto chiusi i parchi

agenzia

Garantito l'accesso al museo di Storia naturale e all'Acquario

MILANO, 19 AGO – E’ allerta meteo a Milano a partire dalle 21 di oggi e per tutta la giornata di domani. Per questo motivo, Palazzo Marino, che ha attivato il centro operativo comunale della Protezione civile, ha deciso la chiusura dei parchi nella giornata di domani 20 agosto. Sarà comunque garantito l’accesso al Museo di Storia Naturale e all’Acquario Civico tramite percorsi transennati e in sicurezza. Da oggi pomeriggio l’invito del Comune è quello di “abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende”. A questo si aggiunge la raccomandazione a fare attenzione nei sottopassi e nelle aree che sono a rischio inondazione e a mettere in sicurezza vasi e oggetti sui balconi.

