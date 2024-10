++ A Milano esondato il Lambro, attivata vasca per il Seveso ++

agenzia

Assessore, 'iniziato l'allagamento nel quartiere Ponte Lambro'

MILANO, 08 OTT – A Milano a causa delle forti piogge è stata attivata alle 14.20 la vasca del Seveso per raccogliere la piena del fiume, mentre è esondato il Lambro ed è iniziato l’allagamento nel quartiere di Ponte Lambro. Da stamattina, ha detto l’assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli, “sono caduti tra i 55 e 60 mm di pioggia a Milano e i livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono ancora in salita”. “Alle 14:15 circa è iniziato anche l’allagamento del quartiere di Ponte Lambro – ha proseguito -. Sul posto già presenti MM, Protezione civile e Polizia Locale, sono stati aperti preventivamente tombini e in controllo le difese con i sacchi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA