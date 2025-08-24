A Milano Marittima pini sulle auto, zone irraggiungibili

agenzia

BOLOGNA, 24 AGO – Diversi pini sono caduti sulle auto in sosta a Milano Marittima, la nota località del Ravennate colpita nella notte da un forte temporale di vento e pioggia partito dal mare. A causa degli alberi alcune zone sono irraggiungibili: sono decine gli interventi ancora in coda ai vigili del fuoco. Sono stati risolti alcuni problemi di fughe gas segnalati, e non risultano al momento persone coinvolte. Sono stati chiamati in servizio volontari. “Si chiede alla popolazione di non attivare droni o oggetti volanti in quanto sono in volo i droni dei Vigili del fuoco per i rilievi”.

