A Monaco ucciso l’uomo che ha sparato al consolato israeliano

Ha mirato agli agenti con un vecchio fucile

BERLINO, 05 SET – In uno scambio di colpi con la polizia di Monaco, l’uomo che ha sparato vicino al consolato israeliano e successivamente colpito dagli agenti “è rimasto gravemente ferito e successivamente è morto”. Lo ha fatto sapere l’assessore all’Interno del Comune di Monaco, Joachim Hermann. Era in possesso di un’arma a canna lunga, un fucile di vecchio modello, a quanto apprende l’ANSA dalla polizia. Secondo quanto ha riferito Herrmann, l’uomo, di cui ancora non è nota la nazionalità né alcun dettaglio, “ha sparato mirando contro gli agenti, i quali hanno risposto”, ferendolo a morte. Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato la sparatoria nei pressi del consolato generale di Israele a Monaco di Baviera che oggi è chiuso per una cerimonia di commemorazione del massacro degli atleti olimpici avvenuto esattamente cinquantadue anni fa, e nessun membro dello staff consolare è stato ferito nell’evento. “La protezione delle istituzioni israeliane ha per noi la più alta priorità”, ha assicurato la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, a Berlino.

