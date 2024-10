A Napoli scrittori a confronto sui sognatori, ospite Gospodinov

agenzia

Al via il 10 ottobre il festival ideato da Antonella Cilento

NAPOLI, 30 SET – Al via il 10 ottobre la sedicesima edizione del Festival ‘Strane Coppie’, ideato da Antonella Cilento, scrittrice e insegnante di scrittura creativa. Il tema dell’edizione di quest’anno è ‘Dreamers. Sonnambuli, visionarie, sognatori’. La manifestazione si chiuderà con la presenza straordinaria a Napoli di Georgi Gospodinov, scrittore bulgaro acclamato dalla critica internazionale, vincitore del Premio Strega Europeo e dell’International Booker Prize, tradotto in diciannove lingue, accostato a Milan Kundera e Friedrich Dürrenmat, e autore di diversi volumi pubblicati in Italia, fra i quali Fisica della malinconia, Cronorifugio e Romanzo naturale (Voland). Gli eventi sono in programma a Napoli fino al 17 novembre, concentrati prevalentemente nei fine settimana, un incontro si svolgerà a Milano e uno a Roma. La formula prevede che due figure di spicco del mondo culturale e letterario italiano si confrontino su due grandi scrittori o scrittrici di tutto il mondo. Chiamati a confrontarsi quest’anno saranno Mario Fortunato e Anna Toscano su E.M. Forster e Carson McCullers; Enrico Terrinoni e Giuseppe Montesano su William Blake e Hermann Broch; Giuliana Misserville e Giorgio Amitrano su Angela Carter e Murakami Haruki; Marinella Mascia Galateria e Marta Barone su Paola Masino e Nikolaj Gogol’; Nicoletta Pesaro, José Vicente Quirante Rives e Giuseppe Montesano su Yu Hua, Sara Gallardo ed Elena Garro; infine Maria Attanasio e Marta Morazzoni su Gesualdo Bufalino e Azar Nafisi. Alla Galleria Toledo andrà in scena il monologo “Cattivi Maestri” di e con Paolo Oliveri del Castillo. Inoltre sarà possibile visitare l’installazione-spazio sonoro Phóleos Oneiros (‘Caverna Sogno’) nelle Cantine del Monastero delle Trentatré. Due laboratori di letteratura saranno dedicati alla narrativa spagnola e a quella tedesca contemporanee. Chiusura con Gospodinov che terrà un laboratorio di scrittura creativa e un evento serale dal titolo ‘Il sogno del tempo’.

