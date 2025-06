A New York più di 25.000 persone in piazza contro Trump

agenzia

Più di 20.000 anche a Los Angeles e San Francisco

NEW YORK, 14 GIU – Sono più di 25.000 persone le persone che stanno manifestando contro Donald Trump a New York e fra queste ci sono l’attrice Susan Sarandon e l’attore Mark Ruffalo. In piazza a Los Angeles sono scesi più di 20.000 americani e la stessa cifra è stata registrata dagli organizzatori a San Francisco. “Diciamolo forte: i fascisti non sono i benvenuti”, hanno gridato i manifestanti a New York. “Non tolleriamo i tiranni”, urlavano migliaia di manifestanti contro le politiche di Donald Trump nella giornata dei ‘No Kings’. A Los Angeles i manifestanti hanno esposto una costituzione gigante per le strade della città, altri agitavano palloncini con l’effige del presidente in carica. A Philadelphia oltre 100.000 persone sono scese in piazza nonostante la pioggia per chiedere il ripristino della democrazia. A Washington ci sono state manifestazioni contro la parata militare del presidente per celebrare i 250 anni dell’esercito. “Non abbiamo bisogno di parate, quelle le fanno in Cina e in Corea del Nord. Noi siamo qui per proteggere il nostro paese”, ha detto uno dei manifestanti alla Cnn, mettendo in evidenza che “non è giusto per le truppe americane sfilare mentre in Medio Oriente c’è una guerra”.

