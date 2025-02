A Parigi il roadshow dei Giochi invernali di Milano-Cortina

agenzia

Forte legame con Parigi 2024, 6.000 candidati volontari francesi

PARIGI, 27 FEB – Dopo la Germania, è proseguito oggi a Parigi il Roadshow dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La tappa parigina è stata incentrata su un evento nella suggestiva cornice del Teatro Siciliano dell’Ambasciata, dove ha tenuto banco l’International Roadshow promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dello Sport e per i Giovani, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province Autonome di Trento e Bolzano. “I Giochi di Milano Cortina 2026 – ha affermato l’Ambasciatrice D’Alessandro nel suo intervento – offriranno innanzitutto l’opportunità di tornare a respirare quell’atmosfera di festa e di unità che qui a Parigi conosciamo bene, avendo avuto la fortuna di vivere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Un’esperienza straordinaria durante la quale per oltre un mese tutte le vie e le piazze di questa città e un po’ di tutta la Francia sono state animate dallo spirito Olimpico, dalle feste dei tifosi e dalle straordinarie performance degli atleti. Così sarà (ne sono certa) anche per Milano Cortina 2026, in quanto i Giochi Olimpici e Paralimpici trascendono il semplice ambito sportivo divenendo momenti in grado di unire il mondo, di ispirare le giovani generazioni e di rafforzare i valori essenziali del nostro vivere insieme, come la pace, l’amicizia, la speranza e lo spirito di squadra”. “Siamo estremamente grati all’Ambasciatrice d’Italia a Parigi, Emanuela d’Alessandro, e a tutto il suo staff, per la splendida e calorosa accoglienza che ha riservato ai prossimi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026” ha dichiarato Andrea Varnier, amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026. “Esiste un legame indissolubile ed innegabile tra l’Italia e la Francia. Culturale, linguistico e, ovviamente, anche sportivo. L’esperienza di Paris2024 ha rappresentato molto per noi. E, a nostra volta, ci auguriamo di essere un trampolino per l’edizione dei Giochi Francesi del 2030. Basti pensare che quasi 6000 francesi hanno già presentato la propria domanda per entrare nel Team26 dei nostri Volontari e, ancora, che la Francia esprime da sempre una grande passione e attenzione nei confronti degli sport invernali. E noi ce ne rendiamo conto con le numeriche di biglietti già acquistati dai nostri cugini francesi.” Alla conferenza sono inoltre intervenuti il sottosegretario della Regione Lombardia con delega allo sport ed ai giovani, Federica Picchi, l’assessore della Regione Veneto per il territorio, la cultura, la sicurezza, i flussi migratori, la caccia e la pesca, Cristiano Corazzari, la segretaria Generale del Comitato Olimpico Nazionale francese, Astrid Guyart, la presidente del Comitato Paralimpico francese, Marie-Amélie Le Fur, ed il direttore del Polo Olimpico presso il Comitato Nazionale Olimpico francese, André-Pierre Goubert.

