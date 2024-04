A Piazza Affari slancio delle banche, in testa corre Mps

agenzia

Spinta dal possibile risiko.Bene anche Bper, Sondrio, Banco Bpm

MILANO, 10 APR – Banche di slancio in Borsa in avvio con in testa Mps (+2,82%) con il ministro Giorgetti che ieri ha detto che è l’anno buono per le nozze. Nell’ambito del risiko che potrebbe coinvolgere l’intero settore, viaggiano spedite anche Banco Bpm (+1,41%), Popolare di Sondrio (+1,27%), Bper (+1%), Intesa Sanpaolo (+1,22%). Più indietro Unicredit (+0,74%).

