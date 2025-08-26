A Roma torna ‘Il mondo nuovo – Festival per la città’, fra cultura e rigenerazione urbana

agenzia

Roma, 26 ago. Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato oltre 10mila presenze, torna a Roma “Il Mondo Nuovo – Festival per la Città”. Il progetto, ideato da un gruppo di giovani under 30, ha trasformato Via Col di Lana, in un laboratorio urbano a cielo aperto dove cultura, cittadinanza attiva e comunità si incontrano ogni giorno. Il festival, organizzato da Langshining, con la direzione artistica di Mario Soldaini, in collaborazione con lo storico locale Vanni, propone un ricco palinsesto di eventi gratuiti e aperti a tutti. Il progetto è stato finanziato grazie a un bando del Municipio Roma I Centro, uno strumento che supporta iniziative culturali di qualità per tutto l’anno, rendendo la città sempre più viva. La rassegna è stata inaugurata il 22 giugno con una esibizione a sorpresa di Loredana Berté, dando il via ufficiale alla manifestazione. Conclusosi il primo programma estivo, il festival ricomincia dal 1° al 30 settembre 2025, dal lunedì alla domenica, dalle 17 alle 24 con presentazioni, incontri, dibattiti e musica dal vivo. Gli eventi si svolgono in collaborazione con tutte le più importanti case editrici italiane e con un occhio di riguardo alla piccola editoria indipendente.

“Siamo molto soddisfatti di vedere come progetti come ‘Il Mondo Nuovo’, che abbiamo sostenuto attraverso il nostro bando, stiano dando nuova vita ai quartieri e creando occasioni di incontro,” dichiarano la presidente del I municipio Lorenza Bonaccorsi e Jacopo Scatà, assessore al Commercio e alle Attività Produttive del municipio. “Il bando serve proprio a questo: fare in modo che la città sia animata da progetti culturali per tutto l’anno e che i cittadini possano riappropriarsi degli spazi pubblici in modo creativo e partecipativo, laddove lo spazio prima era un mero parcheggio.”