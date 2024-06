A settembre a Roma la coppa di calcio a 5 per la salute mentale

agenzia

ROMA, 09 GIU – “Dal 23 al 28 settembre nel corso della settimana europea per lo sport, Roma diventerà capitale del calcio a 5 e della salute mentale. La città eterna ospiterà la ‘Dream Euro Cup 2024’, un evento sportivo no-profit di futsal per la promozione e la tutela della salute mentale”. Lo ha annunciato, si legge in una nota, lo psichiatra e responsabile del comitato scientifico di Ecos Santo Rullo intervenendo a Parma al Festival della Serie A, organizzato dalla Lega Calcio.

