A SpaceX le frequenze wireless di EchoStar per 17 miliardi

agenzia

8,5 miliardi in contati e 8,5 miliardi in azioni

NEW YORK, 08 SET – SpaceX acquista per 17 miliardi di dollari i diritti per utilizzare parte delle frequenze di EchoStar per il servizio di telefonia mobile. Il colosso di Elon Musk pagherà 8,5 miliardi in contati e 8,5 miliardi in azioni per le licenze dello spettro AWS-4 e H-block. EchoStar utilizzerà parte dei fondi per ripagare il proprio debito e parte per le iniziative di crescita. SpaceX è già fornitore di banda larga ed è entrata nel settore della telefonia mobile tramite una partnership con T-Mobile. I diritti sull’uso delle frequenze di EchoStar miglioreranno la capacità di Starlink di connettersi ai cellulari in aree remote, fuori dalla portata delle torri di trasmissione.

