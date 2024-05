A SPS Italia vanno in scena le più recenti novità di Elmo Motion Control

agenzia

PARMA, Italy, 23 maggio 2024 /PRNewswire/ — Elmo Motion Control, leader tecnologico globale nelle soluzioni di Motion Control, presenterà le sue ultime innovazioni a SPS Italia presso il padiglione 5 (stand #F-043). La manifestazione, in programma dal 28 al 30 maggio 2024 presso la fiera di Parma da 12 anni è un punto di riferimento collettivo per il settore manifatturiero italiano.

Presso lo stand sarà possibile toccare con mano il futuro del controllo del movimento grazie alla nuova linea di prodotti di servoazionamento multiasse dotati di sicurezza funzionale completa certificata e al motion controller AI-ready di nuova generazione. Non solo, ci sarà la possibilità di vedere le soluzioni Elmo in azione su due diversi tipi di macchine: un telescopio e un robot life science, realizzati dai nostri clienti Planewave Instruments e Peak Robotics.

Rami Chanan, VP of Sales & Marketing di Elmo, spiega: “Siamo entusiasti di presentare le ultime soluzioni Elmo a SPS Italia per mostrare come i nostri servo drive – dalle dimensioni compatte, ma estremamente potenti – sono in grado di ampliare la funzionalità delle macchine. Avremo l’onore di ospitare presso lo stand i prodotti di due clienti, che mostreranno – sul campo – la versatilità delle nostre soluzioni motion control, confermando il nostro impegno volto a rendere infinite le possibilità di movimento che offriamo.”

Per avere maggiori informazioni sulla sicurezza funzionale certificata completa (Full Certified Functional Safety), è possibile partecipare a un workshop esclusivo nel corso della fiera. Simone Pedrazzi, Sales Application Engineer di Elmo, presenterà i progressi della collaborazione tra uomo e macchina il 28 maggio 2024, dalle 13:00 alle 13:45 nell’Arena Tech del padiglione 7.

Per fissare un incontro individuale in fiera, è possibile registrarsi qui: https://www.elmomc.com/media/events/

Da oltre 35 anni, Elmo è leader nella tecnologia motion control, con milioni di servoazionamenti in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutto il mondo. L’azienda offre soluzioni complete per il controllo del movimento, dalla progettazione alla consegna di servoazionamenti all’avanguardia, controllori di movimento multiasse basati su rete e servomotori integrati. Tutte le soluzioni possono essere personalizzate e configurate utilizzando gli avanzati strumenti software proprietari di Elmo, per qualsiasi macchina in qualsiasi settore tra cui semiconduttori, laser, robot, life science, automazione industriale, veicoli a guida autonoma e altro ancora. L’azienda – con sede centrale in Israele e uffici negli Stati Uniti, Cina, Germania, Italia, Corea, Singapore e un ulteriore impianto di produzione in Polonia – impiega oltre 350 dipendenti e vanta una rete di distribuzione mondiale. Facendo progredire il controllo del movimento con una tecnologia all’avanguardia, Elmo rende le macchine ancora più intelligenti. Dal 2022, Elmo è un’azienda di Bosch Rexroth.

