A Sud ancora caldo africano,peggioramento del meteo nel week-end

agenzia

Maltempo e nubifragi a Nord da giovedì per ciclone dall'Irlanda

ROMA, 22 LUG – Ancora caldo intenso sul sud Italia e maltempo al Nord: l’espansione estrema dell’anticiclone africano su tutto il Meridione porterà picchi di 42-45°C in Sicilia fino a sabato, con altri 5 giorni di canicola eccezionale, mentre la discesa di un lontano ciclone dall’Irlanda causerà da giovedì in poi, ad iniziare dal Nord Italia, una fase di maltempo con temporali, nubifragi e possibili colpi di vento. Previsto poi un peggioramento diffuso nel weekend con l’arrivo di un ciclone, con la fine del caldo africano al Sud da domenica mattina. E’ la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. Le prossime ore vedranno ancora qualche temporale al Nord-Est, ma fino a mercoledì pomeriggio è prevista una tregua dal maltempo al Nord; al Sud le temperature saliranno oltre i 40 gradi anche in Puglia, Basilicata e Calabria. Mercoledì sera arriverà un fronte temporalesco al Nord con fenomeni anche forti soprattutto sopra l’asta del fiume Po, poi da giovedì il maltempo inizierà ad interessare tutto il settentrione con piogge abbondanti e fenomeni violenti almeno fino a sabato. Sempre in modo contemporaneo, al Sud le temperature si manterranno oltre i 40°C all’ombra fino a sabato per un’ondata di caldo eccezionale. Nel dettaglio Martedì 22. Al Nord: occasionali piogge sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole e caldo a 44°C. Mercoledì 23. Al Nord: temporali serali/notturni su Alpi, Prealpi e alte pianure. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sempre soleggiato e molto caldo. Giovedì 24. Al Nord: maltempo, specie al Nordovest. Al Centro: sole e meno caldo. Al Sud: sole e ancora caldo intenso. Tendenza: peggioramento diffuso nel weekend con l’arrivo di un ciclone, fine del caldo africano al Sud da domenica mattina.

