A Taurisano conti errati sul 2 giugno, ’77 anni di Repubblica’

agenzia

Numero su manifesti è stato poi corretto a mano con '79 anni'

TAURISANO, 02 GIU – Conti errati a Taurisano, nel Sud Salento per celebrare il 79/mo anniversario della Repubblica. Sui manifesti affissi dall’amministrazione comunale per celebrare l’anniversario, è stato scritto: “2 giugno 1946 – 2 giugno 2025 – 77 anni di Repubblica Democratica”. I manifesti affissi sulle plance nelle vie del paese, recitano ancora “77 anni di indipendenza, Unità, Libertà, pace”. Chiaramente il tempo intercorso non è di 77 anni ma di 79 anni. L’errore è poi stato corretto in queste ore da addetti incaricati dal Comune con un pennarello.

