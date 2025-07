A Torino 25 milioni per Aurora Barriera, la periferia difficile

agenzia

Lo Russo, 'progetto ambizioso che aumenta la sicurezza'

TORINO, 24 LUG – Un piano da 25 milioni per riqualificare Aurora e Barriera di Milano, due quartieri difficili ma anche molto vivi della periferia Nord di Torino con la presenza più alta di popolazione tra 25 e 34 anni e il 36% degli abitanti di origine straniera. Lo hanno presentato a Palazzo civico il sindaco Stefano Lo Russo e l’assessora alla Rigenerazione urbana, Carlotta Salerno. Il masterplan del progetto di rigenerazione, che nasce nell’ambito dei Progetti di Territorio del Programma Nazionale Metro Plus 2021-2027, interessa i tre chilometri che collegano Aurora e Barriera di Milano lungo corso Palermo. Qui sono previsti spazi urbani più verdi e vivibili, un nuovo percorso ciclabile, un grande graffito urbano, 400 nuovi alberi, più illuminazione, il recupero di spazi dismessi e locali chiusi. “Siamo convinti – spiega il sindaco – che la riqualificazione e la rigenerazione urbana siano elementi imprescindibili anche per migliorarne la sicurezza. Da decenni Aurora e Barriera di Milano non vedevano investimenti strutturali. Oggi cominciamo a invertire la rotta, con un progetto ambizioso di trasformazione dello spazio pubblico e con azioni di ascolto e coinvolgimento attivo dei tantissimi giovani che vivono in questo territorio e che ne rappresentano il futuro. Diamo avvio al cambiamento di una zona, quella di Torino nord, dove sappiamo bene che i problemi e le fragilità non mancano, ma dove ci sono anche un forte senso di comunità e tante realtà positive da valorizzare”. Della predisposizione del masterplan, affidato nel settembre 2024 alla società Infra.To, sono stati incaricati lo studio Carlo Ratti Associati per la redazione del documento e la cooperativa Liberitutti per le azioni di accompagnamento e coinvolgimento del territori. “Il masterplan – afferma l’assessora Salerno – è frutto di un intenso e articolato percorso, nato sui quartieri e per i quartieri. Il grande lavoro corale di Aurora Barriera è stato essenziale”.

