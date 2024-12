A Torino intensificati controlli in chiese, mercatini e stazioni

agenzia

Vigilanza anche in aree commerciali e turistiche

TORINO, 23 DIC – Per le feste di fine anno vengono potenziati anche a Torino e in tutto il territorio della Città Metropolitana i dispositivi di vigilanza e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica presso le chiese, i santuari e i siti cattolici ove si prevedono eventi di rilievo. Rafforzate anche le “misure di osservazione, vigilanza e controllo nelle aree turistiche e commerciali più attrattive, nei tradizionali mercatini e fiere natalizie, nelle stazioni ferroviarie e nell’aeroporto”, informa la Prefettura di Torino dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Donato Cafagna. Servizi straordinari sono stati previsti lungo gli assi stradali e autostradali nelle giornate di maggior traffico con particolare riguardo a quelle di collegamento con le stazioni sciistiche. In coincidenza con gli eventi del 31 dicembre e del 1° gennaio in Piazza Castello, a Torino, “sono state pianificate, anche con l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118, misure di ordine e sicurezza pubblica con finalità anti-intrusione, volte a interdire l’accesso nelle aree interessate dagli spettacoli”. L’ingresso “sarà disciplinato tramite prenotazioni con modalità che saranno rese note dal Comune di Torino e dagli organizzatori. Sarà vietata la vendita per l’asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine”.

