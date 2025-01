A Venezia la Befana arriva in barca sul Canal Grande

agenzia

Classica regata 6 gennaio con equipaggi mascherati da vecchina

VENEZIA, 06 GEN – Tradizione del 6 gennaio rispettata stamane a Venezia con la Regata delle Befane, sfida a colpi di remo sul Canal Grande tra 5 equipaggi a bordo di ‘mascarete’, con i partecipanti nei classici abiti della ‘vecchina con la scopa’. La manifestazione, organizzata dalla Reale Società Canottieri Bucintoro, è nata nel 1979 ed è così giunta alla 44/A edizione. La gara tra Befane è stata anticipata dal corteo acqueo delle imbarcazioni della società remiera, che dai Magazzini del Sale hanno accompagnato le cinque barche finaliste sul campo di regata, trasportando la calza gigante, poi appesa al Ponte di Rialto, punto di partenza e arrivo della regata. Un appuntamento che dura da quasi mezzo secolo e che è diventato soprattutto un momento di aggregazione per le famiglie. Per la cronaca, la vittoria alla Befana della mascareta condotta al remo da Riccardo Romanelli, già campione in carica della manifestazione.

