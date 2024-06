A Venezia parata di motoscafi ‘Riva’ d’epoca

agenzia

Cinquanta imbarcazione legno, domenica sfilata in bacino S.Marco

VENEZIA, 20 GIU – I motoscafi Riva, simbolo della cantieristica italiana d’eccellenza, tornano a Venezia in occasione del “Riva Days-Marco” nautic show, che si terrà dal 28 giugno al 3 luglio. La città lagunare sarà la passerella per 50 motoscafi in legno, costruiti dal Cantiere Riva tra il 1958 e il 1996. Faranno base nella Marina Santelena, in zona stadio, a poca distanza dai Giardini della Biennale. Le imbarcazioni arriveranno da 12 nazioni: Italia, Germania, Svizzera, Belgio, Francia, Olanda, Inghilterra, Norvegia, Finlandia, Lussemburgo, Principato di Monaco e Usa. La manifestazione, che nella denominazione ricorda l’anniversario dei 700 dalla morte dell’esploratore veneziano del ‘il Milione’ è organizzata dalla Riva Historical Society, la Federazione internazionale che riunisce 13 dipartimenti di diversi paesi. L’imponente flotta visiterà la Laguna nord e le località più caratteristiche come Burano, Murano, Torcello e il Lido. Domenica mattina 30 giugno si svolgerà una grande parata in Bacino San Marco, insieme alle vele d’epoca arrivate per regatare in occasione del Trofeo Principato di Monaco a Venezia.

