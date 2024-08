A Venezia torna stand polizia contro le truffe ai turisti

agenzia

Iniziativa della questura davanti alla stazione di Santa Lucia

VENEZIA, 14 AGO – E’ tornato stamani, sul piazzale davanti alla stazione di Santa Lucia, lo stand della questura di Venezia presso il quale gli operatori di polizia hanno distribuito ai cittadini e ai turisti opuscoli con consigli ed informazioni utili su come evitare di cadere vittima di borseggi e di truffe ad opera degli “scatolettisti”. In vista di Ferragosto, inoltre, è stata intensificata ulteriormente l’attività contro i reati predatori, soprattutto nelle aree di passaggio divenute punti nodali e sensibili per l’alta frequentazione e che, pertanto, si rivelano più “appettibili” per i ladri. Nei giorni scorsi, la polizia ferroviaria per il Veneto ha intercettato, nei pressi della stazione di Mestre, due cittadini dell’Est Europa tra i viaggiatori degli autobus, notati mentre scrutavano le borse e gli zaini. Insospettiti da tale comportamento, hanno pedinato l’autobus e alla fermata successiva li hanno controllati, trovandoli destinatari di fogli di via dal Comune di Venezia per 2 anni, che gli sono stati notificati. Dal primo gennaio al 13 agosto a Venezia sono stati adottati 173 fogli di via obbligatori rispetto ai 114 emessi nello stesso periodo del 2023.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA