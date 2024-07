A2a, l’energia rinnovabile in Valtellina torna su valori normali

agenzia

Condizioni climatiche più favorevoli, risparmiato 1 milione Co2

MILANO, 11 LUG – In Valtellina e in Valchiavenna la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di A2a è tornata “ai valori medi degli ultimi 10 anni” grazie alle “più favorevoli condizioni climatiche”. Lo ha detto l’amministratore delegato Renato Mazzoncini incontrando gli analisti finanziari negli impianti idroelettrici del gruppo in provincia di Sondrio. In totale nell’area sono stati prodotti oltre 2.670 GWh, registrando un incremento del 38% rispetto al 2022 e contribuendo a evitare l’emissione di più di 1 milione di tonnellate di CO2. Il sistema idroelettrico di A2A in Valtellina e Valchiavenna nasce nel 1910 con la centrale di Grosotto (Sondrio), destinata a produrre energia per Milano. Nel 1927 entra in servizio la centrale di Mese, all’epoca la più potente d’Europa. Negli anni, il sistema si è ampliato fino a raggiungere l’assetto attuale, con 10 grandi dighe e 23 centrali per una capacità complessiva di circa 1.200 MW. Queste ultime includono impianti ad acqua fluente, che utilizzano direttamente la portata di un corso d’acqua, e ad accumulo/serbatoio, che operano su base stagionale permettendo una programmazione della produzione di energia delle centrali a valle. Le infrastrutture della Valchiavenna comprendono 6 grandi dighe e 12 centrali con una capacità installata di 384 MW, mentre quelle dell’Alta Valtellina includono 4 grandi dighe e 11 centrali con una capacità installata di 784 MW. “Alcune di queste – spiega A2a – sono situate in aree naturalistiche di alto pregio, come le dighe di Cancano e San Giacomo nella valle di Fraele, e la centrale di Braulio all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio”. Si tratta di opere che – sottolinea il gruppo – “si integrano perfettamente nel paesaggio grazie a progetti che minimizzano l’impatto ambientale”.

